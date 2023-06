Técnico do Atlético-GO, Alberto Valentim projeta duelo contra o Ceará: 'precisamos vencer em casa'

Próximo adversário do Ceará na Série B, o Atlético-GO não vence há quatro jogos. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Criciúma por 3 a 0. O técnico Alberto Valentim fala do quão determinante será, para o restante do campeonato, vencer a partida contra o Alvinegro.

“Muito importante. Nós temos que tratá-lo como um jogo para que nós nos aproximemos do pelotão de cima, que voltemos a vencer para somarmos, para dar tranquilidade, para recuperarmos esses pontos que nós temos perdido. Em 10 jogos foram duas derrotas, mas com empates que estão nos fazendo distanciar do nosso objetivo principal que é o G4. Precisamos vencer em casa e nos aproximar daquilo que é nosso objetivo, que está em cima”, disse o treinador.

Nos últimos cinco jogos, a equipe goianiense sofreu nove gols e fez quatro. A equipe também emenda uma sequência de quatro resultados sem vitórias. A última ocorreu diante do Vitória, na sexta rodada. O técnico do Dragão foi questionado sobre a zaga do time para o restante da temporada.

“Ainda não sei nem os 11 que vão iniciar contra o Ceará, imagina no decorrer do campeonato. Então, vou decidir com calma, analisar primeiro quem estará 100% fisicamente. Depois, vou fazer as escolhas para ver quem vai iniciar o jogo contra o Ceará”, concluiu.

Ceará e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (6), em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. O duelo será às 21h30, no Estádio Antônio Accioly. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

RESULTADOSui DOS ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO ATLÉTICO-GO

6 - Vitória 2 - 3 Atlético-GO

7 - Atlético-GO 0 - 0 Avaí

8 - Juventude 3 - 0 Atlético-GO

9 - Atlético-GO 1 - 1 Botafogo-SP

10 - Criciúma 3 - 0 Atlético-GO

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: