Técnico diz que Cristiano Ronaldo não terminará carreira no Al Nassr e irá voltar para Europa

O atacante português Cristiano Ronaldo foi a grande surpresa do mercado com a transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Prestes a completar 38 anos, no próximo domingo (5), assinou contrato até 2025, mas o técnico Rudi Garcia não acredita que esse seja o último capítulo do astro.

“É um dos melhores jogadores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai retornar à Europa”, declarou o técnico francês, hoje no comando da equipe saudita, à imprensa portuguesa.

A estreia de CR7 ocorreu no dia 19 de janeiro, com um combinado entre Al Nassr e Al Hilal contra o Paris Saint-Germain (PSG). Os franceses venceram por 5 a 4, mas o atacante marcou dois gols.

Para além do amistoso, o português atuou em duas partidas e não balançou as redes. O próximo jogo está marcado para sexta-feira (3), diante do Al Fatah, pelo Campeonato Saudita. Na tabela, o Al Nassr é o líder da competição, com 33 pontos, enquanto o adversário está na 6ª colocação geral.