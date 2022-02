Técnico da Fiorentina elogia Arthur Cabral e comenta chance de estreia no Campeonato Italiano

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (4), na sede do clube em Florença, na Itália, o técnico da Fiorentina, Vincenzo Italiano, falou sobre a chegada de Arthur Cabral. O centroavante de 23 anos, que já defendeu o Ceará e o Palmeiras, foi comprado pela Viola por R$ 92 milhões de reais. O treinador comentou a possibilidade do brasileiro estrear pelo Campeonato nacional e ressaltou as qualidades do jogador, que disputa titularidade com o também recém-contratado, polonês Krzysztof Piątek. No entanto, há possibilidade da dupla atuar junta em campo.

“São dois atacantes de ótimo nível. São dois atacantes puros. Eu estava falando sobre isso com Piatek, que é um grande homem de área. Arthur, sendo brasileiro, também gosta de sair para as corridas do jogo. Ele é capaz de marcar gols de todas as maneiras. Quem está bem é quem é mais rápido em entender tudo o que pedimos. E dar tempo a isso para ambos, embora Piatek esteja aqui há algumas semanas a mais. Eles chegam de um sistema diferente e, portanto, é ir com calma. Não muita porque temos que tentar ter dois finalizadores no que estamos conseguindo propor. Perdemos o que realizava este jogo, mas temos dois rapazes que vão querer se exibir, colocar-se à disposição da equipe da Fiorentina, e estou convencido de que são dois perfis que podem nos dar muito”, disse o técnico.

Perguntado pela imprensa italiana qual, no momento, estaria mais apto a realizar o tipo de jogo da equipe, Vincenzo ressalta que o trabalho com os recém-chegados é intenso, para uma rápida adaptação, e os dois poderem ajudar a Fiorentina. Sobre quem deve estrear já contra a Lazio, o treinador avalia quem já tem o perfil de compreensão do jogo da Viola, mas não revela.

“Devemos tentar fazer a melhor escolha. Repito, neste momento, vejo grande disponibilidade da parte deles. Vejo grande desejo de entrar imediatamente, de aumentar a sintonia e o entendimento entre os companheiros. Amanhã nós temos essas duas opções. Estou convencido de que eles vão dar a alma porque eles não veem a hora de se juntar a uma equipe que até hoje tem feito um bom trabalho”, avaliou Vincenzo.

Fiorentina e Lazio se enfrentam neste sábado (5), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será às 16h45 (hora de Brasília), no estádio Artemio Franchi. Com campanhas semelhantes, os times somam 36 pontos na tabela. A Viola está em sétimo e o grupo adversário em oitavo.

