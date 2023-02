Técnico da Espanha descarta Sergio Ramos e jogador anuncia aposentadoria da seleção

A Seleção da Espanha não contará mais com o zagueiro Sérgio Ramos. Através de suas redes sociais, o zagueiro Sergio Ramos anunciou sua aposentadoria da Seleção após ter recebido uma ligação do técnico Luis de la Fuente.

Segundo Ramos, o treinador afirmou que não conta mais com o jogador na equipe, independentemente do nível que ele pode mostrar e aproveitou para demonstrar sua insatisfação com o fim da sua carreira defendendo seu país.

Ao longo de 16 anos vestindo a camisa da seleção da Espanha, Sergio Ramos tem 180 partidas e 23 gols. Nos títulos o zagueiro tem em sua bagagem um Mundial e duas Eurocopa.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Veja a íntegra da carta:

"Chegou a hora, a hora de me despedir da Seleção Nacional, nossa querida e emocionante Vermelha. Esta manhã recebi uma ligação do atual Treinador da Seleção que me disse que não conta e que não contará comigo, independentemente do nível que possa apresentar ou da forma como prossiga a minha carreira desportiva. Com muito pesar, é o fim de uma jornada que esperava que fosse mais longa e que terminasse com um sabor melhor na boca, a par de todos os sucessos que alcançamos com o nosso Red.

Acredito humildemente que esta trajetória mereceu terminar por uma decisão pessoal ou porque o meu desempenho não esteve à altura do que a nossa Seleção merecia, mas não pela idade ou outras razões que, sem as ter ouvido, tenho sentido. Porque ser jovem ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma característica temporária que não está necessariamente relacionada ao desempenho ou habilidade. Olho com admiração e inveja para Modric, Messi, Pepe... a essência, a tradição, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol. Infelizmente não será assim para mim, porque futebol nem sempre é justo e futebol nunca é só futebol.

Por tudo isto assumo com esta tristeza que vos quero partilhar, mas também de cabeça erguida e muito grato por todos estes anos e por todo o vosso apoio. Levo comigo memórias indeléveis, todos os títulos pelos quais lutamos e festejamos juntos, e o enorme orgulho de ser o jogador espanhol com mais internacionalizações. Esse escudo, essa camisa e essa torcida, todos vocês, me deixaram feliz. Vou continuar a torcer pelo meu país a partir de casa com a emoção do privilegiado que o conseguiu representar 180 vezes com orgulho. Obrigado do fundo do meu coração a todos vocês que sempre acreditaram em mim!", escreveu Sergio Ramos.