Técnico com passagem pelo futebol cearense é preso em estádio por dívida de pensão alimentícia

Marcinho Guerreiro, treinador do Moto Clb, foi presto na noite desta quarta-feira (17), em Imperatriz (MA) por deixar de pagar pensão alimentícia. Ele foi detido no Estádio Frei Epifânio pouco antes do jogo contra o Imperatriz, válido pelo Campeonato Maranhense. As informações são do ge.

O profissional é conhecido do futebol cearense. Como jogador, tem passagens por Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Icasa e Guarany de Sobral. Como técnico, comandou o Caucaia.

Marcinho chegou a comandar o aquecimento do Moto Club mas, ao descer para o vestiário do time, era aguardado por um oficial de justiça e uma viatura da polícia para cumprir o mandado de prisão.

O técnico de 45 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz. A prisão tem duração de 60 dias, de acordo com a autoridade policial. O Moto Club divulou nota sobre o caso.

