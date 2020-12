Técnico campeão com o Ceará em 2019 no futsal morre por complicações de Covid-19

Morreu, aos 47 anos, o treinador de futsal Fernando Cabral. O profissional foi campeão cearense e do Nordeste em 2019 comandando a equipe do Ceará.

Fernando Cabral não resistiu a complicações causadas pela Covid-19. Ele deixa a esposa e duas filhas.

Com extensa história no futsal brasileiro, Fernando Cabral chegou ao Ceará em 2019 para comandar o projeto na modalidade que retornava as atividades após 10 anos. Pelo Vozão, Fernando sagrou-se Campeão Cearense e do Nordeste na temporada passada.

Atualmente o treinador comandava a equipe do São José Futsal, e levou o time paulista a final do campeonato paulista e as oitavas da LNF.