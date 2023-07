Tata Martino comenta interesse do Inter Miami em Luis Suárez: 'Há obstáculos com o Grêmio'

O argentino Tata Martino, treinador do Inter Miami, dos Estados Unidos, falou em coletiva de imprensa sobre o interesse do clube americano no atacante Luis Suárez, hoje jogador do Grêmio. Ao responder uma pergunta relacionada à busca por reforços, confirmou as informações de que os gremistas têm dificultado a saída do uruguaio. O clube brasileiro quer mantê-lo no elenco até o final do ano.



"Estamos gerenciando todas as variáveis com os diretores. Alguns desses nomes são familiares para todos vocês. O assunto Luis todos vocês conhecem. Afinal de contas, existem alguns obstáculos em relação à situação dele no Grêmio e isso significa que nem tudo é decisão do Inter Miami", afirmou o técnico.



A possibilidade de jogar no Inter Miami teria animado Suárez, pois promoveria o seu reencontro com o Lionel Messi, principal reforço do time da MLS na atual janela de transferências.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

O astro argentino, que marcou um golaço de falta em sua estreia, já ganhou a companhia de Sergio Busquets e Jordi Alba, seus ex-companheiros de Barcelona, equipe na qual jogou também ao lado do uruguaio.



Na última quinta-feira (20), Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, mostrou um pouco de incômodo com a indefinição sobre o futuro de Suárez. Ele reclamou que o caso já está virando "novela mexicana" e admitiu que "há muita verdade" nas notícias sobre o atacante uruguaio, com quem teve uma conversa privada. A resolução tem de vir até dia 2 de agosto, quando termina a janela de transferências nacional.