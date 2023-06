Taça Fares Lopes define rodadas iniciais; veja jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu a tabela das quatro rodadas iniciais da Taça Fares Lopes de 2023. Com nove equipes divididas em Grupos A e B, os confrontos acontecem dentro do mesmo grupo e serão disputadas em um turno único.

As equipes do Grupo A são: Fortaleza, Guarani, Pacajus e Iguatu. As equipes do Grupo B são: Ferroviário, Icasa, Caucaia, Guarany e Atlético.

Na semifinal, o 1º do Grupo B enfrenta o 2º do Grupo A e o 1º do Grupo A enfrenta o 2º do Grupo B, em dois jogos, nos dias 2 e 9 de agosto.

A final da Fares Lopes será também em dois jogos: nos dias 16 e 23 de agosto.

Confira a tabela detalhada

1ª rodada

Caucaia x Icasa – 28/06 - 20h – Raimundo de Oliveira

Guarany x Atlético – 12/07 - 15h - Junco



2ª rodada

Atlético x Icasa - 05/07/2023 - 15h - Domingão

Iguatu x Guarani - 05/07/2023 - 19h - Morenão

Ferroviário x Guarany de Sobral - 05/07/2023 - 20h - PV

3ª rodada

Icasa x Guarany de Sobral - 02/07/2023 - 17h - Romeirão

Fortaleza x Pacajus - 12/07/2023 - 15h - PV

Caucaia x Ferroviário - 12/07/2023 - 20h - Raimundão



4ª rodada

Guarany de Sobral x Caucaia - 19/07/2023 - 15h - Junco

Ferroviário x Atlético - 19/07/2023 - 20h - PV

Pacajus x Iguatu - 19/07/2023 - 20h - João Ronaldo

Fortaleza x Guarani (J) - 20/07/2023 - 15h - PV

5ª rodada

Icasa x Ferroviário - 26/07/2023 - A definir

Atlético x Caucaia - 26/07/2023 - A definir

Iguatu x Fortaleza - 26/07/2023 - A definir

Guarani (J) x Pacajus - 26/07/2023 - A definir