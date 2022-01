Tabela muda e Campeonato Cearense é antecipado para o dia 8

O inicio do Campeonato Cearense de 2022 foi antecipado do dia 9 para o dia 8 de janeiro com a mudança de duas partidas.

Caucaia e Pacajus abrem o Estadual às 15 horas no dia 8 no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Na tabela original, o duelo estava marcado para o dia 9 no Elzir Cabral, mas no estádio está impossibilitado de receber partidas.

O Ferroviário também estreia no dia 8 ao ter seu jogo antecipado. O Ferrão visita o Iguatu às 16 horas no Estádio Morenão. O jogo também seria no dia 9, mas o time mandante pediu a antecipação da partida.

Outras mudanças

Ainda sem poder jogar no Elzir Cabral, o Ferroviário teve o jogo da 2ª rodada transferido para o Domingão, em Horizonte (CE), diante do Caucaia. A partida será no dia 11, às 15 horas.

Jogos da 1ª rodada

08/01 – 15h

Caucaia x Pacajus (Domingão, em Horizonte)

08/01 – 15h - 16h

Iguatu x Ferroviário (Morenão, em Iguatu)

09/01 - 15h

Maracanã x Atlético (Domingão, em Horizonte)

09/01 - 15h

Icasa x Crato (Inaldão, em Barbalha)