Tabela básica da Série B do Cearense é divulgada; veja 1ª rodada

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou na última quarta-feira (9), a tabela básica do Campeonato Cearense da Série B. Serão 3 meses de disputa. A competição começa no dia 8 de maio e conta com 10 equipes na 1ª Fase.

Veja os jogos da 1ª rodada:



Cariri x Horizonte

Floresta x Maranguape

Guarany (S) x Guarani (J)

Itapipoca x Grêmio Recreativo

Tiradentes x Barbalha

Regulamento

Na 1ª Fase os 10 clubes jogarão entre si em turno único, totalizando 9 jogos para cada um. Os cinco clubes melhores estarão qualificados e os dois últimos rebaixados. A primeira fase está prevista para terminar no dia 3 de julho.

Na 2ª Fase os 5 clubes jogarão entre si em turno único, totalizando 4 jogos para cada clube, com os dois melhores subindo para a Série A do Cearense de 2023. Pela tabela básica, a última rodada da 2ª Fase termina no dia 7 de agosto.