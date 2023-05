'Tínhamos muito cartão por reclamação', dispara Robinson de Castro sobre denúncias de manipulação

Robinson de Castro, ex-presidente do Ceará, foi o convidado do segundo episódio do CearáCast. Na conversa com os jornalistas Samuel Conrado e André Almeida, o ex-mandatário do Vozão falou sobre temas importantes de sua passagem no clube.

Questionado sobre o esquema de apostas esportivas que está em evidência no futebol brasileiro, inclusive envolvendo Nino Paraíba e Richard Coelho, dois ex-atletas alvinegros, Robinson foi enfático: 'A gente tinha muito cartão amarelo por reclamação. Era absurdo, o jogo estava controlado e a gente estava procurando confusão para tomar cartão', afirmou.

Veja o vídeo abaixo:

Confira a participação completa do ex-presidente alvinegro: