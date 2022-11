Suzano x Rede Cuca pela Superliga de vôlei masculino: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca segue para o quinto duelo na Superliga masculina de vôlei. O time cearense vai enfrentar o Suzano neste domingo (13), às 14h (de Brasília), na Arena Suzano, em São Paulo.



Como chega o Rede Cuca?



A equipe cearense busca reagir no torneio e conquistar a primeira vitória. Depois de fazer um bom jogo diante do Cruzeiro e do Campinas, o time sofreu mais com os adversários diretos: Araguari e Brasília. O Rede Cuca está em último na tabela e não somou nenhum ponto, pois foi derrotado nos quatro jogos.

Como chega o Suzano?

Campeão da última Superliga B e terceiro no Campeonato Paulista, o Suzano busca se manter na elite do torneio nacional. O time está em sexto lugar e soma seis pontos. Ao todo, são duas vitórias e duas derrotas. A equipe vem embalada após vencer o Araguari na rodada anterior.





ONDE ASSISTIR

Canal Vôlei Brasil





EQUIPES

Suzano Vôlei: Nathan Mota, Angellus Costa, Hiago Vinicius, Daniel Muniz, Matheus Celestino (ponteiros); Gustavo Campello, Luis Rodrigues (levantadores); Bruno Biella, Judson, Alberto Pedra, Riad (centrais); Guilherme Sabino, Jonadabe (opostos); Diego, Taichi Hangai (líbero). Técnico: Marcão.

Rede Cuca: Evandro, Tiago Saunders, Erick Barbosa, Reinaldo Outeiro, Vitor Yudi, Hevaldo e Sérgio Gason (ponteiros); Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves (levantadores); Frank Bastos, Mikael Moraes, Gabriel Mussi, Lucas Sousa, Victor Moreira (centrais); Nairton Silva, Gustavo Moura, Reynaldo Green (opostos) e Caio Lessa, Raphinha Gonçalves (líberos). Técnico: Marcelo Negrão.



FICHA TÉCNICA



Suzano x Rede Cuca

Data e hora: 13/11, às 14h (de Brasília)

Local: Arena Suzano, em Suzano (SP)

