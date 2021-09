Surpresa como zagueiro, Daniel Guedes projeta mais chances no Fortaleza: "me senti confortável"

Restando pouco tempo para reforços, o Fortaleza busca soluções no próprio elenco para o técnico argentino Vojvoda. Uma das experiências foi o uso do lateral Daniel Guedes na função de zagueiro contra o Internacional. O atleta aprovou o desempenho e se colocou à disposição do treinador.

“As decisões são do treinador, e tenho que respeitar e entender que temos um time muito bem encaixado, que está fazendo uma linda história. Estou feliz por ter feito um bom trabalho e mostrar ao professor que pode contar comigo nesta função também”, declarou em entrevista ao ge.

Números de Daniel Guedes contra Inter (SofaScore):

Minutos: 90

Cortes: 3

Chutes travados: 2

Interceptações: 3

Desarmes: 2

Duelos no chão (ganhos): 2/3

Duelos aéreos (ganhos): 4/3

Precisão dos passes: 92%

Pelo regulamento da CBF, os times podem inscrever reforços para a elite nacional somente até sexta-feira (25). Com 27 anos, Daniel Guedes foi emprestado pelo Santos até o fim de 2021. Na temporada, soma 10 jogos, sendo três pelo Brasileirão. Assim, projeta novas chances no setor.

“Me senti muito confortável. Sei que tenho muito a evoluir e entender melhor a função, mas desperta em mim uma característica nova. O professor sempre nos fala sobre a importância de saber jogar em outros setores, e isso valoriza o atleta”, completou ao ge.

O próximo compromisso do Fortaleza é domingo (26) contra o Sport. A bola rola às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. Na tabela de classificação, o time está em 4º, com 33 pontos.