Superliga Masculina de vôlei: confira datas da final entre Taubaté e Minas Tênis

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as datas dos três jogos pela final da Superliga Masculina de Vôlei. Taubaté-SP e Minas Tênis Clube-MG se enfrentarão na disputa pelo título em uma série melhor de três nesta semana, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O primeiro jogo da decisão será nesta quarta-feira (14), a partir das 19 horas. O segundo duelo está marcada para sexta, no mesmo horário. Se necessário, a terceira e derradeira partida para definir o campeão ocorrerá no domingo, também às 19 horas.

Para chegar à decisão, o Taubaté-SP passou pelo Vôlei Renata-SP vencendo a série melhor de três por 2 a 0 na sua semifinal, enquanto que o Minas Tênis Clube-MG eliminou o Itapetininga-SP também sem perder nenhum jogo na fase anterior, também disputado no centro de treinamento da CBV.

A Superliga Feminina também teve a sua fase final realizada em sistema controlado no CDV e teve o Minas Tênis Clube-MG como grande campeão. A equipe de Belo Horizonte superou o também mineiro Praia Clube, de Uberlândia (MG), para levantar o troféu.

