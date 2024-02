SuperBowl LVIII: veja horário e onde assistir o confronto entre 49ers e Chiefs

O SuperBowl LVIII está chegando. O principal jogo da temporada da National Football League (NFL) acontece neste domingo (11). Nesta edição, San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs se enfrentarão no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Para aumentar os ânimos das equipes, a partida será uma revanche do SuperBowl LIV, que aconteceu em 2020, no qual os Chiefs venceram os 49ers por 31 a 20, num confronto decidido nos minutos finais.

O San Francisco 49ers chega como favorito para o confronto. Segundo as casas de apostas, o time da Califórnia é favorito a partida por uma vantagem de três pontos. Contudo, o Kansas City Chiefs é o atual campeão. O time do Kansas tenta conquistar seu bi-campeonato e sua terceira conquista nos últimos cinco anos.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

San Francisco 49ers

Durante a temporada regular, os Niners foram dominantes em sua conferência. Brock Purdy continuou evoluindo como quarterback, chegando a entrar nos debates para o prêmio de melhor jogador da temporada. Outro destaque da equipe foi o running back Christian McCaffrey. “CMC”, como é também é chamado, quebrou o recorde de mais partidas seguidas, anotando touchdowns — em 17 confrontos diferentes — e conquistou o prêmio de jogador ofensivo do ano.

No final, com um elenco recheado de estrelas no ataque e na defesa, os 49ers terminaram a temporada regular com uma campanha de 12 vitórias e 5 derrotas, e conquistaram a primeira colocação da National Football Conference (NFC) com folga.

Durante os Playoffs foi um tanto diferente. Por ter ficado na primeira posição de sua conferência, os Niners entraram direto na segunda rodada da pós-temporada. Apesar dessa vantagem, que parecia enorme, o 49ers teve, surpreendentemente, um confronto bastante equilibrado contra o Green Bay Packers, que foi o time com a pior campanha a conseguir o acesso aos playoffs.

Na ocasião, após um primeiro tempo bastante defensivo e de chegar ao último período em desvantagem, o time californiano conseguiu uma virada, faltando pouco mais de um minuto para o fim da partida, e conseguiu a vaga na final de sua conferência.

Para chegar ao SuperBowl LVIII, o San Francisco teria que derrotar o Detroit Lions. Nessa fase uma nova surpresa aconteceu. O time de Detroit foi dominante, tanto na defesa quanto no ataque, e foi para o vestiário vencendo por 24 a 7.

A reação começou já na volta do intervalo. Após forçar diversos erros adversários e encaixar seu ataque, os Niners marcaram 27 pontos, sem resposta adversária e conseguiu a virada na final da NFC. A virada, de 17 pontos, é a maior da história das finais da NFC. Os próprios 49ers já haviam conseguido tal feito em 2012 contra o Atlanta Falcons, que também liderou pela mesma margem.

Kansas City Chiefs

Nessa temporada regular, o Kansas City Chiefs não teve o mesmo desempenho que já era de costume. O ataque liderado por Patrick Mahomes e Travis Kelce não teve tanto sucesso. Apesar disso, a defesa conseguiu elevar seu nível e se tornou uma das melhores da liga.

No final, mesmo com uma equipe de recebedores menos eficiente que o de costume, os Chiefs conseguiram uma vaga nos playoffs, ao terminarem a temporada regular com uma campanha de 11 vitórias e 6 derrotas, conquistando a terceira colocação da American Football Conference (AFC).

Os playoffs do time de Kansas começou de uma maneira muito hostil. Isso porque durante a primeira rodada da pós-temporada, contra o Miami Dolphins, a temperatura no Arrowhead Stadium, estádio do Chiefs, estavam com uma sensação térmica de −31 °C, que parece não ter sido um incômodo para o time mandante.

No jogo, a defesa elevou, ainda mais, seu nível e anulou o ataque do time da Flórida — os limitando a apenas sete pontos. Já Patrick Mahomes conduziu seu ataque maravilhosamente, como de costume, achou bons passes e venceu os Dolphins por 26 a 7.

O grande desafio do Chiefs, nesta temporada, aconteceu na fase seguinte, contra o Buffalo Bills. Mahomes se viu, pela primeira vez, jogando fora de casa um jogo de playoffs. Contudo, esta foi uma partida que lembrou os últimos anos dos Chiefs, com a defesa se mostrando vulnerável e o ataque conduzindo o time a uma emocionante vitória.

O jogo foi disputado até o último lance. No último quarto, os Chiefs conseguiram retomar a liderança, e, no último lance da partida, Tyler Bass, kicker dos Bills, errou o field goal que levaria a partida para a prorrogação e sacramentou a vitória dos visitantes por 27 a 24.

Passando por esse dificílimo jogo, o time de Kansas enfrentaria, na final da AFC, o Baltimore Ravens, time que teve a melhor campanha de toda a liga na temporada regular. Neste jogo, o ataque do Chiefs iniciou muito agressivo e conseguiu abrir uma boa vantagem ainda no primeiro tempo, onde marcou 17 pontos.

Já na segunda metade da partida, a defesa dos Ravens conseguiu anular o ataque dos atuais campeões — não os deixando marcar mais. Foi a vez da defesa garantir o resultado.

A equipe de defesa dos Chiefs conseguiu limitar Lamar Jackson, quarterback dos Ravens e melhor jogador da liga desta temporada, a apenas 10 pontos e conquistaram a vaga para o SuperBowl LVIII.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido na Rede TV, com sinal aberto, na ESPN 2 e no Star+.

FICHA TÉCNICA | 49 ERS X CHIEFS

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas

Data: 11/02/24 (domingo)

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto.