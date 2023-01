Super Bowl LVII é definido: confira times, data e palpites da decisão da NFL

O Super Bowl LVII, grande decisão da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, já tem seus participantes definidos. A grande final da temporada 2022/23 será disputada entre o Philadelphia Eagles, campeão da National Football Conference (NFC), e o Kansas City Chiefs, campeão da American Football Conference (AFC).

COMO FOI A DISPUTA DAS FINAIS DE CONFERÊNCIA DA NFL?

No último final de semana foram disputadas as finais de conferência da NFL, que funcionam como uma espécie de semifinais da NFL. No último domingo (29), o Philadelphia Eagles venceu o San Francisco 49ers por 31 a 7, avançando para o Super Bowl. No mesmo dia, o Kansas City Chiefs eliminou o Cincinnati Bengals ao vencer o adversário por 23 a 20.

QUAL É E COMO SERÁ A PRÓXIMA FASE DA NFL?

A NFL chega agora à sua última fase. O Super Bowl é a última etapa da temporada da NFL e coloca frente a frente os campeões das duas conferências. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles entram em campo para disputar o Super Bowl LVII no dia 12 de fevereiro (domingo), às 20h30 de Brasília. A partida decisiva da temporada da NFL será disputada no State Farm Stadium, no Arizona.