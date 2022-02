Super Bowl 2022: veja horário, como assistir e quem vai tocar no show do intervalo

O Super Bowl LVI ocorre neste domingo às 20h30 (de Brasília). Em busca do título, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams duelam pelo título de 2022 da NFL.

O show do intervalo é considerado um evento à parte. Neste ano, contará com apresentações de Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige.

Onde assistir ao Super Bowl 2022

A partida terá transmissão dos canais ESPN, na TV fechada, e da RedeTV, na TV aberta.

O que esperar do jogo

A edição deste ano do Super Bowl coloca frente a frente duas equipes que surpreenderam ao despachar favoritos e chegar à final.

Os Rams eliminaram o favoritíssimo Tampa Bay Buccaneers, do astro Tom Brady, e chegaram à decisão.

Por sua vez, os Bengals eliminaram o Kansas City Chiefs, do astro Patrick Mahomes. Todas as duas equipes eliminadas venceram o Super Bowl nas edições anteriores.

A expectativa é de grande equilíbrio na partida, com possibilidade do jogo ser decidido no final, com os kickers, que podem fazer a diferença.

Apesar do equilíbrio, os Rams levam certa vantagem e favoritismo por possuir um plantel experiente, enquanto os Bengals contam com talentos jovens. Mas tudo pode acontecer.

Palpites para a final

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Los Angeles Rams x Cincinnati Bengals - Super Bowl 2022

Local: Estádio SoFi, em Los Angeles

Data: 13/02/2022 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN, na TV fechada, e da RedeTV, na TV aberta.

