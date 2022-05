Suns e Heat abrem suas séries com vitória nos playoffs da NBA; veja os horários e os jogos de hoje

Phoenix Suns e o Miami Heat estrearam com vitória em suas semifinais de Conferência nos playoffs da NBA. Com atuação mais convincente, os Suns lembraram os momentos de regularidade na temporada, quando dominaram. O jogo ocorreu na noite desta segunda-feira (2).

Por 121 a 114, os atuais vice-campeões derrotaram o Dallas Mavericks em casa, mesmo com grande desempenho de Luka Doncic, que marcou 45 pontos, somou 12 rebotes e oito assistências. A atuação do esloveno foi superada pela força coletiva dos donos da casa.

Os anfitriões foram liderados por Deandre Ayton e Devin Booker. O primeiro fez 25 pontos e oito rebotes, o segundo marcou 23, com nove rebotes e oito assistências.

Chris Paul teve uma atuação mais discreta. O jogador marcou 19 pontos e cinco rebotes. Cameron Johnson, reserva, fez 17 pontos em apenas 24 minutos em quadra.

"Nós viemos para buscar a vitória. Nem sempre vai ser um jogo bonito. Jogamos bem durante quase toda a partida. Vamos ver o vídeo do jogo amanhã e ver o que podemos fazer diferente para o jogo 2", disse Paul, sobre o baixo rendimento dos Suns no último quarto.

O Phoenix Suns, melhor time da temporada, foi surpreendido no primeiro confronto dos playoffs. Eles perderam dois jogos contra o New Orleans Pelicans e não foram constantes. Com outra postura, diante dos Mavericks, a equipe estava mais confiante e lembrou os melhores momentos da temporada regular.

O próximo jogo, segundo da série de melhor de sete, será na quarta-feira, na Casa dos Suns.

INÍCIO DOMINANTE DO HEAT

No primeiro jogo das semis, o Miami Heat mostrou força e venceu o Philadelphia 76ers por 106 a 92. Diante da torcida, o melhor time da Conferência Leste não decepcionou. Soube explorar as dificuldades do rival, que não teve o principal jogador em quadra.

Candidato a MVP, Joel Embiid teve fratura no osso orbital do olho direito e é dúvida no time nestes playoffs. Com a ausência dele, os Sixers sofreram com o Heat, que foi liderado por Tyler Herro. O atleta marcou 25 pontos e deu sete assistências. Já Bam Adebayo chegou ao double-double com 24 pontos e 12 rebotes. Jimmy Butler contribuiu com 15 pontos e nove rebotes.

O maior destaque individual pelo time da Filadélfia foi Tobias Harris, que fez 27 pontos e seis rebotes. Já Tyrese Maxeu marcou 19 pontos e James Harden marcou 16 pontos e nove rebotes.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

