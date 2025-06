Súmula aponta gol contra de João Ricardo em derrota do Fortaleza para o Santos

O árbitro Paulo César Zanovelli apontou na súmula que o terceiro gol do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza foi, na verdade, um gol contra do goleiro João Ricardo, do Tricolor do Pici, e não do jogador Rollheiser, como pensado inicialmente.

O jogador do Santos chutou a bola, que acertou a trave, bateu nas costas de João Ricardo e foi para o fundo das redes da Arena Castelão. No entendimento da arbitragem da partida, o lance caracterizou na verdade um gol contra por parte do goleiro do Fortaleza.

Com a derrota para o Santos, o Fortaleza perdeu uma posição na tabela de classificação, estando na 18ª colocação da Série A do Brasileirão. O Leão soma apenas dez pontos depois de 12 rodadas disputadas da competição.

Depois da derrota para o Santos, o Fortaleza terá um período de férias, por conta da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. A reapresentação do elenco tricolor está marcada para o dia 25 de junho.