Sul-Americana inicia fase de grupos hoje (20); veja jogos, destaques e expectativa pelo Ceará

A Copa Sul-Americana de 2021 começa a disputa da fase de grupos nesta terça-feira (20). Com 32 participantes, a competição da Conmebol reúne grandes clubes da América do Sul e conta com seis representantes nacionais: Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Bragantino, Ceará, Corinthians e Grêmio.

A atual edição da competição marca um novo formato, com mais jogos e melhores premiações. O Vovô retorna ao torneio após 10 anos e ocupa a Chave C com Arsenal (ARG), Jorge Wilstermann (BOL) e Bolívar (BOL).

Pelo regulamento, apenas o líder de cada chaveamento garante vaga na 2ª fase. Todos irão se enfrentar através de duelos de ida e volta.

Confira a tabela dos brasileiros na primeira rodada:

Terça-feira (20)

19h15 - Atlético-GO X Newell's Old Boys (ARG)

21h30 - Aucas (EQU) X Athletico-PR

Quarta-feira (21)

19h15 - Ceará x Jorge Wilstermann (BOL)

21h30 - Montevideo City Torque (URU) x Bahia

Quinta-feira (22)

19h15 - Bragantino X Tolima (COL)

19h15 - Grêmio X La Equidad (COL)

21h30 - River Plate (PAR) x Corinthians

Tradição na Sula

Legenda: O atacante Silvio Romero é a estrela do Independiente, da Argentina Foto: divulgação / Independiente

A Copa Sul-Americana é o segundo principal torneio de clubes organizado pela Conmebol e reúne gigantes do continente. O nível é ampliado também pela presença de times eliminados da Libertadores, seja da preliminar ou fase de grupos.

Assim, há muita tradição envolvida no torneio. Dentre os participantes atuais, há grandes clubes da Argentina como o Independiente, multicampeão da Libertadores, além de equipes com presença constante no cenário internacional, a exemplo de Libertad (PAR) e Emelec (EQU).

Expectativa alvinegra

Legenda: O Ceará investiu muito no elenco para a temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O retorno do Ceará para a Copa Sul-Americana é uma meta da diretoria alvinegra iniciada em 2020. Com as renovações internas e ampliação do investimento, o time fez uma grande temporada e conquistou a vaga e o título recente da Copa do Nordeste.

Apesar do nível dos rivais, o discurso interno é de ser possível uma classificação. O clube buscou reforços para todos os setores, manteve nomes importantes como o meia Vina, e aposta também na experiência do técnico Guto Ferreira. Como contexto histórico, o Vovô irá realizar o primeiro jogo oficial no exterior.

Modelo Atual

Legenda: Copa Sul-Americana 2021 terá a participação do Ceará Foto: Conmebol

No dia 02 de outubro de 2020, a Conmebol anunciou mudanças no formato de disputada da competição para 2021. O torneio ganhou mais participantes e foi introduzido uma fase de grupo.

O torneio foi expandido de 54 para 56 equipes, com todas as equipes perdedores da terceira fase da Copa Libertadores do mesmo ano entrando na competição, não apenas os dois melhores eliminados nessa fase.

Na primeira fase, equipes de todos as associações sul-americanas, exceto Argentina e Brasil, jogam entre si contra equipes da mesma associação em jogos de ida e volta, com os classificados avançando para uma fase de grupos com 32 times.

Com a introdução de uma fase de grupos, as equipes da Argentina e Brasil entram a partir dessa fase, assim como os 16 classificados da primeira fase e os quatro eliminados da terceira fase da Copa Libertadores. Apenas o vencedor de cada grupo se classifica para as oitavas de final.

Os oito clubes que finalizarem em terceiro lugar nos seus grupos na Copa Libertadores entram a partir das oitavas de final.

Premiações da Copa Sul-Americana

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante.

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

Eliminados: US$ 120 mil (x8)

Oitavas de final: US$ 500 mil

Quartas de final: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

Vice-Campeão: US$ 2 milhões

Campeão: US$ 4 milhões

Valor total que um campeão pode receber (desde a fase de grupos): US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 37,7 milhões)