Sul-Americana: Fortaleza libera check-in para jogo contra o Corinthians no Castelão; confira

O Fortaleza liberou, nesta sexta-feira (15), o check-in para o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians. Com 20 dias de antecedência, os sócios-torcedores poderão confirmar presença de acordo com a ordem do plano. A venda de ingressos terá início somente na próxima semana.

Os sócios-torcedores poderão realizar check-in no site sociofortaleza.com.br. O check-in será encerrado às 12h do dia 3 de outubro.

VEJA HORÁRIOS DE CHECK-IN DE CADA PLANO

15 de setembro

10h - Conselheiro e Proprietário

14h - Leão do Pici e Kids

16 de setembro

10h - Leão de Aço

14h - Leão Fiel, Interior e Leão da Galera

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos terá início após os cinco dias de check-in. Os demais torcedores poderão comprar os bilhetes a partir do dia 20 de setembro, próxima quarta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília).

Fortaleza e Corinthians fazem o segundo jogo da semifinal no dia 3 de outubro, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O primeiro duelo será no dia 26 de setembro, na Neo Química Arena.