Sul-Americana: Arsenal de Sarandí desembarca na Capital menos de 24h antes de jogo com Ceará

A delegação do Arsenal de Sarandí-ARG desembarcou na noite desta terça-feira (11) na capital cearense para o jogo da Sul-Americana com o Ceará, na Arena Castelão. A delegação chegou a menos de 24h do duelo desta quarta (12), previsto para 19h15, pela 4ª rodada do Grupo C da competição.

Nas redes sociais, o clube registrou o momento do embarque e da recepção em um hotel local, às 22h. Com a previsão do desgaste físico do elenco, o técnico Sérgio Rondina escalou somente reservas no domingo (9), em empate com o Central Córdoba pela Copa da Liga Argentina.

Contra o Vovô, a equipe tem desfalques no sistema defensivo e no meio-campo. O lateral esquerdo Lucas Suárez e o volante Emiliano Méndez, que foram titulares no 0 a 0 frente ao plantel alvinegro, na Argentina, estão no departamento médico e foram vetados.

Legenda: O Arsenal de Sarandí (de roxo), empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba pela Copa da Liga Argentina Foto: Divulgação Central Córdoba

A expectativa é que Emiliano Papa e Juan Andrada, que entraram no decorrer daquele jogo, devem ser os substitutos naturais. Mesmo atuando fora de casa, o ‘El Viaduto’ tem necessidade da vitória para seguir vivo na luta pela classificação ao mata-mata - apenas o líder da chave avança.

Na tabela de classificação, o Ceará está na liderança com cinco pontos - a mesma pontuação do Bolívar-BOL, mas saldo de gols maior: 2x1. O Arsenal surge em 3º, com quatro, enquanto o Jorge Wilstermann é o lanterna com um único ponto.