Sul-Americana 2022: jogos desta quinta (17) definem potes de sorteio e local de estreia do Ceará

A pauta Sul-Americana 2022 ainda não está no dia a dia do Ceará, já que o sorteio acontece apenas na sexta-feira (25) da próxima semana. Mas os últimos 7 jogos fase qualificatória, nesta quinta-feira (17), definem os potes para o sorteio competição, inclusive se o Alvinegro ficará no Pote 3 ou 2. Isso faz toda a diferença em termos de calendário.

Para quem ainda não é familiarizado com o sorteio de Sul-Americana, na próxima semana, a Conmebol definirá os 8 grupos da competição, com 32 times participantes. O sorteio terá 4 potes com os 32 times divididos pelo ranking da entidade, divulgado em dezembro de 2021.

Nas simulações feitas por esta coluna, o Ceará está garantido no Pote 3, mas tem chances (embora difíceis) de ir para o pote 2.

O que muda se ficar no Pote 2 ou 3

Legenda: Ceará jogou a Copa Sul-Americana em 2021 Foto: Thiago Gadelha

Além do pote (brincadeira), muda logo de cara o local da estreia do Vovô. Se ficar no pote 2, o Ceará estreia fora de casa, longe da Arena Castelão. Se ficar no pote 3, a primeira partida será realizada em Fortaleza.

Quanto aos adversários, na teoria, o Pote 2 coloca mais rivais com menor ranking na vida do Ceará, mas essa não é uma verdade absoluta. Times que estão no Pote 4, com exceção do Fluminense, que não pode enfrentar outro brasileiro, chegam após derrotas na pré-Libertadores 2022 e tem bom nível, como Barcelona de Guaiaquil e (Universidad Catolica ou The Strongest).

Veja os jogos de hoje e quais beneficiam o Ceará para ir ao Pote 2

5 de 6 resultados possíveis precisam acontecer

19h15 - Deportivo La Guaira-VEN X Hermanos Colmenarez-VEN

Alvinegros torcem pelo Hermanos Colmenarez, que venceram o Deportivo La Guaira por 2 a 0 na partida de ida.

19h15- Guaireña-PAR X Nacional-PAR

Alvinegros torcem pelo Guaireña, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

21h30 - 9 de Octubre-EQU X Delfín-EQU

Alvinegros torcem pelo 9 de Octubre. O primeiro jogo foi 1 a 1.

21h30 - Cerro Largo-URU X Montevideo Wanderers-URU

Alvinegros torcem pelo Cerro Largo. O primeiro jogo foi vencido pelo Montevideo por 2 a 1.

21h30 - Guabirá-BOL X Jorge Wilstermann-BOL

Alvinegros torcem pelo Guabirá, mas o primeiro jogo foi 4 a 0 para o J. Wilstermann.

21h30 - Junior Barranquilla-COL X La Equidad-COL

Alvinegros torcem pelo La Equidad, mas primeiro jogo foi 0 a 0.