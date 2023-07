Suíça vence as Filipinas e fica com a liderança do Grupo A

A Suíça venceu a Filipinas por 2 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, na madrugada desta sexta-feira (21), em Dunedin, na Nova Zelândia. Com a vitória, a Suíça fica com a liderança do grupo A do Mundial.

O primeiro gol da partida foi marcado pela seleção filipina, aos 16 minutos do primeiro tempo, em um lance anulado devido à posição de impedimento da atacante Guillou.

No fim da primeira etapa, a Suíça abriu o placar após a jogadora Sow ser atingida no pé por Cowart, que chegou atrasada ao tentar afastar o perigo na área. Com a ajuda do VAR, a juíza Vicentia Amedome assinalou o pênalti.

Bachmann foi para a cobrança e marcou o primeiro gol válido da partida. Aos 19 minutos do segundo tempo, as europeias aumentaram o placar com uma finalização de Piubel no rebote, garantindo a vitória.

Liderança do grupo A

Com a vitória, a Suíça tem três pontos e dois gols de saldo, uma a mais que as neo-zelandesas, que venceram as norueguesas por 1 a 0 e também somam três pontos.