Suécia vence República Tcheca na prorrogação e enfrenta Polônia por vaga na Copa

A Suécia venceu a República Tcheca na prorrogação por 1 a 0, em Estocolmo e segue viva por uma vaga na Copa do Mundo. O gol da vitória foi marcado por Robin Quaison, aos 5 minutos da prorrogação, classificando os suecos para a final da chave 2 da repescagem europeia.

Jogo decisivo

Os suecos enfrentará a Polônia, na próxima terça-feira, às 15h45 (no horário de Brasília) por uma vaga na Copa. Os poloneses avançaram direto para esta fase após a eliminação dos russos pela Fifa, devido aos ataques do país à Ucrania. Para o duelo, os suecos devem com o astro Ibrahimovic, que cumpriu suspenso.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte