Substituição do gramado do Castelão começa em novembro e irá até fevereiro de 2023

A substituição do gramado da Arena Castelão está com cronograma pronto. Em reunião da Superintendência de Obras Públicas (SOP) com representantes da empresa vencedora do certame licitatório, ficou acertado que os trabalhos começam na primeira quinzena de novembro.

Desta forma, quando o calendário oficial do futebol brasileiro em 2022 for encerrado, em 13 de novembro, após o fim da Série A, terá início a reforma de toda a estrutura dentro das quatro linhas. Os serviços, no valor de R$ 2,52 milhões, têm previsão para serem concluídos até fevereiro de 2023, com a revisão do sistema de drenagem e irrigação do campo.

“Os trabalhos se iniciarão no começo de novembro pela parte externa e as laterais do campo. Para, em seguida, atuar na área interna. Ao final, o equipamento terá material e gramado novo”, destaca o superintendente da SOP, Quintino Vieira.

Desgaste

A Arena Castelão é o estádio mais utilizado do Brasil, com 57 jogos já realizados em 2022 e projeção de pelo menos mais 18 partidas até novembro. O gramado sofre com a utilização extrema, com uma média de um jogo a cada cinco dias e é alvo constante de críticas de jogadores e comissões técnicas de Ceará e Fortaleza, clubes mandantes, como também de visitantes, pelo desgaste do gramado.

Cronograma

O cronograma de reforma do campo da Arena Castelão atende às solicitações dos clubes cearenses. Nas últimas reuniões entre as partes, ao fim de 2021 e em junho de 2022, o Governo do Ceará propôs o início imediato da troca total do gramado. Porém, Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube e Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitaram o adiamento para o fim da temporada, ressaltando estarem cientes de que a intensa agenda de futebol no Castelão impede a recuperação do gramado.

“Para a substituição total do gramado e resolver de vez essa situação, precisamos de 60 a 90 dias de paralisação das atividades”, ressaltou Quintino Vieira.

