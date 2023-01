Suárez faz três gols na estreia e Grêmio conquista Recopa Gaúcha sobre o São Luiz

A estreia de Luis Suárez pelo Grêmio não poderia ter sido melhor. Ele mesmo, ainda na saída para o intervalo, concordou que foi a melhor de sua carreira.

Na noite desta terça-feira, o uruguaio fez três gols - hat-trick - no primeiro tempo, ajudando o Grêmio a conquistar a Recopa Gaúcha com goleada por 4 a 1 diante do São Luiz. A partida foi realizada na arena tricolor, em Porto Alegre, que contou com 49.614 torcedores e arrecadação de R$ 2.786.816,00.

Um gol para cada dedo e esse é só o começo! 🤩 Vocês também estão Suarizados? 🇪🇪 #GRExSLU #RecopaGaúcha2023 pic.twitter.com/6XifHdVol4 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 18, 2023



Brilho em estreias

Não é novidade Luis Suárez brilhar em estreias. Ao concordar sobre o fato de ser a melhor de sua carreira, também lembrou de seu primeiro jogo pelo Atlético de Madrid, em 2020, quando fez dois gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 1 diante do Granada, pelo Campeonato Espanhol. Naquele jogo, o astro ficou apenas 25 minutos em campo. Ele também marcou gols em estreias por Ajax, da Holanda, e Liverpool, da Inglaterra.



Desta vez, Suárez teve mais tempo em campo, pois só saiu aos 14 minutos do segundo tempo, sob muitos aplausos da torcida, que lotou o estádio, além de já ter comprado mais de dez mil camisas do jogador.