Suárez é convocado pelo Uruguai pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Catar

Destaque do Grêmio na briga pelo título do Brasileirão, o veterano Luis Suárez voltou a ser convocado para defender a seleção uruguaia após quase um ano, ao ser chamado nesta segunda pelo técnico Marcelo Bielsa. A última vez em que o jogador de 36 anos entrou na lista para representar sua nação foi na convocação para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Durante a disputa do Mundial, o desempenho do Uruguai foi frustrante, já que terminou em eliminação ainda na primeira fase, após a terceira colocação no Grupo H, no qual Portugal avançou em primeiro e Coreia do Sul em segundo.



Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, com 68 gols marcados em 137 jogos, Suárez chegou ao Grêmio neste ano, depois de voltar ao Nacional-URU, clube que o formou. No time gaúcho, foi protagonista na conquista o título estadual, no início da temporada, e tem 26 gols e 16 assistências em 50 partidas. Protagonizou, na quinta-feira, uma das atuações mais memoráveis da atual edição do Brasileirão, ao marcar três gols no triunfo por 4 a 3 sobre o Botafogo, resultado que embolou a disputa pelo título, antes da derrota gremista para o Corinthians, domingo.



A lista de convocados divulgada por Marcelo Bielsa tem mais nomes que atuam no Brasil, como o corintiano Bruno Méndez, a quem Suárez enfrentou no final de semana e que foi expulso com menos de dez minutos de jogo. Além dos dois, o treinador chamou Carballo, companheiro do atacante veterano no Grêmio, Canobbio, do Ahtletico-PR, e os flamenguistas Varela e Arrascaeta.



O Uruguai vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Brasil, no último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, e está em segundo lugar, coom os mesmos sete pontos da seleção brasileira, terceira colocada por desvantagem no número de gols marcados. Os próximos duelos dos uruguaios serão com Argentina, às 21 horas de quinta-feira, e Bolívia, às 20h30 da próxima terça, dia, 21, em jogos da quinta e da sexta rodadas, respectivamente.



Confira a convocação da seleção uruguaia:



Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting) e Santiago Mele (Atlético Junior)



Defensores: Ronald Araújo (Barcelona), José Maria Giménez (Atlético de Madrid), Sebastian Cácares (América-MEX), Matías Viña(Sassuolo), Bruno Méndez (Corinthians), Varela (Flamengo) e Mathías Olivera (Napoli)



Meio-campistas: Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Felipe Carballo (Grêmio), Augusto Canobbio (Athletico-PR), Nicolás de la Cruz (River Plate) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).



Atacantes: Facundo Pellistri (Manchester United), Maximiliano Araújo (Toluca), Facundo Torres (Orlando City), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Federico Viñas (Leon), Darwin Núñez (Liverpool) e Luis Suárez (Grêmio).

