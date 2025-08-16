Diário do Nordeste
Stuttgart x Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da final da Supercopa da Alemanha

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
Jogada
Legenda: Kane, jogador do Bayern de Munique, durante partida
Foto: ALEXANDRA BEIER/AFP

Stuttgart e Bayern de Munique se enfrentam na Supercopa da Alemanha 2025/26 neste sábado (16), pela decisão da competição. O jogo será às 15h30, no estádio MHPArena, em Stuttgart (ALE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Stuttgart x Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha terá transmissão da Xsports, na televisão, e da Cazé TV e do Disney+, no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazo, Stiller, Fuhrich, Undav, Woltemade.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Díaz; Kane.

STUTTGART X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA

Competição: final da Supercopa da Alemanha 2025/26
Local: estádio MHPArena, em Stuttgart (ALE)
Data: 16/08/2025 (sábado)
Horário: 15h30 (de Brasília)

