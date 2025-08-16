Stuttgart x Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da final da Supercopa da Alemanha
Stuttgart e Bayern de Munique se enfrentam na Supercopa da Alemanha 2025/26 neste sábado (16), pela decisão da competição. O jogo será às 15h30, no estádio MHPArena, em Stuttgart (ALE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Stuttgart x Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha terá transmissão da Xsports, na televisão, e da Cazé TV e do Disney+, no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazo, Stiller, Fuhrich, Undav, Woltemade.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Díaz; Kane.
STUTTGART X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA
Competição: final da Supercopa da Alemanha 2025/26
Local: estádio MHPArena, em Stuttgart (ALE)
Data: 16/08/2025 (sábado)
Horário: 15h30 (de Brasília)