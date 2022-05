Streamer Casimiro irá transmitir com exclusividade jogo do Ceará contra Athletico-PR

O streamer Casimiro Miguel transmitirá o duelo entre Athletico-PR x Ceará pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (7) no canal "Camisito", da Twitch, com exclusividade. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O contrato entre o jornalista e a LiveMode permite a transmissão da partida. O clube paranaense vendeu os direitos de transmissão para a produtora de conteúdo. O time não tem acordo na TV fechada e no pay-per-view (PPV).

As partidas do Athletico-PR no Brasileirão são transmitidas pela Furacão Play, serviço de streaming próprio, além do canal Casimito, na Twitch.