STJD suspende Goiás x Corinthians, neste sábado pela Série A; CBF acata decisão

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, marcado para este sábado (15), às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia.

A decisão foi publicada na tarde deste sábado após o Goiás ter acatado decisão do Tribunal de Justiça do Estado ao seguir uma recomendação do Ministério Público de Goias para que o jogo tivesse torcida única. Em seguida a venda de ingressos para a torcida visitante foi suspensa.

"É da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio, pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que, a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o Jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar", diz trecho da decisão do STJD.

CBF acata decisão

Logo após o STJD determinar a suspensão da partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou a decisão, publicando nota oficial.

"A CBF cumpre a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu a realização de Goiás x Corinthians, marcado para a noite deste sábado (15), no estádio da Serrinha às 19h".