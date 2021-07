STJD realiza novo julgamento para atletas de Ceará e Bahia envolvidos em briga na quinta (15)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para quinta-feira (15), às 11h, o julgamento dos jogadores de Ceará e Bahia envolvidos na briga generalizada da final da Copa do Nordeste. Pelo lado alvinegro, serão julgados o lateral Gabriel Dias e os atacantes Mendoza e Jael.

O trio foi advertido pela Comissão Disciplinar do STJD no início de junho, todos com penas aplicadas. Com o cumprimento de parte da suspensão, o Vovô conseguiu efeito suspensivo e liberou os jogadores para a sequência de jogos da temporada até o novo julgamento.

No lado baiano, entram em pauta o zagueiro Juninho, o lateral Nino Paraíba e o meia Daniel. Assim, a sessão irá definir se as equipes serão mais desfalcadas ao longo do ano.

Penas impostas aos atletas do Ceará:

Mendoza: oito jogos

Jael: sete jogos

Gabriel Dias: seis jogos

No período de penalização no STJD, Jael e Gabriel Dias cumpriram dois jogos de punição, enquanto Mendoza ficou fora por três partidas até que o efeito suspensivo foi concedido. A próxima partida do Ceará é contra o Athletico-PR no sábado (17), às 17h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.