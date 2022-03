STJD pune Romarinho e Cléber por confusão em Clássico-Rei; Atletas já cumpriram suspensão

Romarinho, do Fortaleza, e Cleber, do Ceará, foram punidos após confusão em Clássico-Rei da Copa do Nordeste. Os jogadores foram denunciados por tentativa de agressão e receberam a pena mínima de uma partida. No entanto, os atletas já cumpriram a suspensão. Os auditores da Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) realizaram o julgamento na quarta-feira (16).

O clássico entre Fortaleza e Ceará, válido pela terceira rodada do Nordestão, foi realizado em 5 de fevereiro deste ano. O tumulto generalizado foi mencionado em súmula pelo árbitro Marielson Alves Silva, que identificou os jogadores, e gerou denúncia no STJD.

Romarinho e Cleber foram denunciados por tentativa de agressão, infração descrita no artigo 254-A, artigo 157, inciso II do CBJD, por tentarem dar chutes e tapas nos adversários. Houve a retirada para o agravante de ato hostil.

“Vi e revi o vídeo para identificar a conduta de cada denunciado. A Procuradoria entende que o árbitro identificou dois ou três por atos hostis. O que se pode ver é que foram narrados atos hostis dos atletas e a Procuradoria requer a desclassificação para ato de hostilidade no artigo 250 por entender que não houve agressão física”, disse Glauber Navega, subprocurador-geral, que fez a solicitação.

Os atletas cumrpriram a suspensão de um jogo na rodada seguinte. Romarinho não atuou contra o Náutico, em partida da quarta rodada do Nordestão, enquanto Cléber não entrou em campo no duelo com o Sampaio Corrêa.

JULGAMENTO

A advogada Patrícia Moreira, que defendeu Cleber, pediu a absolvição do atleta:

“Ainda que a Procuradoria tenha feito a desclassificação, precisamos considerar que o árbitro escreveu coisas erradas na súmula e coloca a mesma coisa para os dois atletas. Não consegui ver no vídeo o que foi relatado pelo árbitro e acredito que escolheu dois atletas aleatoriamente para tentar encerrar a confusão. Não vi o atleta tentar atingir ninguém e esse atleta não pode ser punido pelo que foi narrado na súmula. A prova de vídeo é muito clara e demonstra que o Cleber estava ali perto, mas em momento algum tentou dar tapas ou chutes em alguém ou foi contido por seus companheiros. Mesmo a desclassificação seria uma condenação injusta para um atleta que nada fez. A defesa pede a absolvição do atleta”, encerrou.

Do mesmo modo, o advogado Osvaldo Sestário fez a defesa de Romarinho.

“A prova da Procuradoria mostrava o Romarinho levando apenas o cartão vermelho e as defesas trazem tudo o que aconteceu. Numa confusão o árbitro deve se afastar para conseguir ver o máximo que puder, mas ele permaneceu ali no meio. Ele acabou expulsando dois jogadores que estavam no banco. Quero elogiar a conduta da Procuradoria em fazer a desclassificação. Não temos como punir o Romarinho que foi um dos últimos que chegaram. A súmula está falha e o que foi escrito não podemos usar para penalizar os atletas. Súmula e expulsões mal feitas e os atletas cumpriram a automática e já foram punidos, motivo pelo qual a defesa vem pedir a absolvição do atleta Romarinho”, finalizou.

Por fim, o auditor Cláudio Diniz leu o voto, que foi acompanhado pela maioria dos colegas:

“Tanto a Procuradoria e a defesa assistem razão pela súmula mal redigida, mas os fatos da prova de vídeo são claros e absolutos para uma condenação. Esses atos hostis têm se repetido. A súmula é muito econômica em relação aos fatos. Tivemos uma confusão generalizada no campo e os atos hostis elevam o ânimo da torcida que podem causar problemas dentro e fora de campo. Apesar de não ter riqueza de detalhes, a súmula tem presunção de veracidade. Julgo procedente a denúncia e condeno cada atleta a uma partida de suspensão no artigo 250”, justificou”, concluiu.

NA SÚMULA

Ceará e Fortaleza ficaram no empate de 1 a 1. A confusão ocorreu ainda no primeiro tempo, na Arena Castelão. Na súmula, o árbitro escreveu:

"Informo que expulsei com cartão vermelho direto os atletas de número 11, senhor José Romário Silva Sousa, da equipe do Fortaleza EC, e número 89, senhor Cléber Bomfim de Jesus, da equipe do Ceará SC, aos 39 minutos do primeiro tempo. Quando a bola se encontrava fora de jogo, houve um tumulto generalizado, onde identificamos os mesmos tentando dar tapas e chutes contra seus adversários. Informo que os atletas reservas foram contidos por seus companheiros e em seguida saíram normalmente de campo", disse o juiz na súmula.