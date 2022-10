STJD marca julgamento do Ceará após confusão na Arena Castelão; veja data e horário

A Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento em primeira instância do Ceará para sexta-feira (28). A equipe cearense responderá a três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (artigos 211, 213 e 205 §1º) e também nos artigos 19 e 20 do RGC/CBF, infringidos no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, no último domingo (16), em jogo marcado por confusão entre torcedores e invasão do gramado da Arena Castelão.

O julgamento tem início previsto para às 11h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo do site do STJD.

Com as gravidades dos fatos, a Procuradoria do STJD pediu liminarmente a interdição da Arena Castelão e que o Ceará mande seus jogos com portões fechados e perca o direito a carga de ingressos nos jogos como visitantes. A liminar foi deferida pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, que negou o pedido de interdição do estádio. A decisão tem validade até o julgamento do processo na Comissão Disciplinar.

Veja artigos que o Ceará está sendo denunciado

Artigo 205 — Impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma.

PENA: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil, e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento.

Parágrafo 1º A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida.

Artigo 211 - Deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização.

PENA: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil, e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem da decisão.

Artigo 213 — Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I — desordens em sua praça de desporto;

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

PENA: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil.

Parágrafo 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.

Parágrafo 2º Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato.

RGC da CBF 2022

Artigo 19 — Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra, pelo menos, um dos seguintes motivos:

I — falta de segurança;

V — conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio;

Artigo 20 — Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no art. 19 deste RGC, assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo STJD:

I — se o Clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal Clube será declarado perdedor pelo escore de 3 a 0 (três a zero);

