STJD libera Mendoza, do Ceará, para clássico contra o Fortaleza pela Série A

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido de conversão de pena do atleta Steven Mendoza solicitado pelo Ceará. Com isso o atleta está apto para atuar contra o Fortaleza, neste domingo (1), às 20h30.

O atacante cumpriu metade da pena imposta em condenação dada pelo tribunal em virtude de conflito generalizado durante a final da Copa do Nordeste, contra o Bahia. Com isso obteve direito de requerer a conversão do restante da pena em outras atividades.

Guto vai decidir

Se Mendoza vai atuar ou não contra o Tricolor do Pici, agora, é uma decisão da comissão técnica do clube. Na posição do colombiano, o atacante Rick vem atuando, mas não vem obtendo bom desempenho.

Na partida contra o Sport, o jovem atacante da base alvinegra perdeu chances claras e foi criticado pelos torcedores nas redes sociais.