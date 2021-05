STJD irá julgar envolvidos em briga na final Copa do Nordeste na quarta (2); Ceará foi denunciado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol marcou o julgamento dos envolvidos na briga da final da Copa do Nordeste de 2021, entre atletas de Ceará e Bahia, para próxima quarta-feira (2), a partir das 9h. A sessão será transmitida ao vivo no site da entidade.

Além dos respectivos clubes, o órgão analisará denúncias contra Jael, Gabriel Dias e Stiven Mendoza, do Vovô, e Danielzinho, Juninho e Nino Paraíba, do lado tricolor. O presidente do STJD do Futebol, Otávio Noronha, deferiu ainda suspensão preventiva de Mendoza e Nino Paraíba por 30 dias ou quatro partidas.

A decisão ocorreu no dia 20 de maio e tem validade apenas para eventos da CBF, ou seja, não são aplicados na participação da Copa Sul-Americana. Logo, o atacante colombiano Mendoza não irá desfalcar a equipe nesta quinta (27), contra o Jorge Wilstermann, às 19h15, na Bolívia, em duelo decisivo do Grupo C.

A respectiva data do julgamento marca o aniversário de 107 anos de fundação do Ceará. No mesmo dia, o time entra em campo com o arquirrival Fortaleza pela Copa do Brasil, em duelo de ida, às 19h, na Arena Castelão.

Confira conduta e artigos de cada denunciado no Ceará:

Jael | Denúncias: tripla agressão (artigo 254-A por 3 vezes) e por participar de rixa, tumulto ou conflito (artigo 257).

Gabriel Dias | Denúncias: dupla agressão (artigo 254-A duas vezes) e por participar de rixa, tumulto ou conflito (artigo 257).

Stiven Mendoza | Denúncias: dupla agressão (artigo 254-A duas vezes) e por participar de rixa, conflito ou tumulto (artigo 257).

Ceará: o clube foi denunciado por infração a cinco artigos do CBJD. Pela ausência do uso de máscaras ou uso de forma incorreta por diversas pessoas credenciadas pelo clube, o Ceará responderá pelo descumprimento do regulamento específico (artigo 191, inciso III).

O árbitro fez constar ainda o atraso de dois minutos na entrada da equipe para o início e mais dois minutos de atraso no reinício da partida (artigo 206). A batalha campal na Arena Castelão e a invasão de campo após o jogo rendeu ainda denúncia ao clube por não manter o local da partida com infraestrutura necessária de modo a garantir a segurança para sua realização (artigo 211).

O Ceará responderá ainda pela desordem (artigo 213, inciso I) e invasão de campo (artigo 213, inciso II), além da rixa, conflito e tumulto não sendo possível a identificação de todos os envolvidos (artigo 257, parágrafo 3º).

Penas previstas por cada artigo:

Artigo 250: suspensão de uma a três partidas

Artigo 254-A: suspensão por quarto a 12 partidas, por infração.

Artigo 257, parágrafo 1º: suspensão por seis a 10 partidas

Artigo 258-B: suspensão por uma a três partidas.

Artigo 211: multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, e interdição do local, quando for o caso.

Artigo 191, inciso III: multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Artigo 206: multa de até R$ 1 mil por minuto.

Artigo 213, incisos I e II: multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e perda de mando de campo de uma a dez partidas.

Confira conduta e artigos de cada denunciado no Bahia:

Nino Paraíba | Denúncias: conduta desleal (artigo 250), dupla agressão (artigo 254-A por duas vezes), participar de rixa, conflito ou tumulto (artigo 257) e invasão de campo (artigo 258-B).

Danielzinho | Denúncias: agressão (artigo 254-A) e por participar de rixa, conflito ou tumulto (artigo 257).

Juninho | Denúncias: dupla agressão (artigo 254-A duas vezes) e por participar de rixa, conflito ou tumulto (artigo 257).

Bahia: responderá por tripla infração ao CBJD. A Procuradoria também identificou pessoas credenciadas pelo clube baiano sem máscara ou com uso de forma inadequada (artigo 191, inciso III). O Bahia ainda responderá pela desordem (artigo 213, inciso I), pela invasão de campo (artigo 213, inciso II) e pela rixa, tumulto ou conflito (artigo 257).