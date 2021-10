STJD analisa possível denúncia contra Fred no lance com Ronald em Fluminense e Fortaleza

Autor de lance violento que ainda repercute nas redes sociais, o atacante Fred do Fluminense pode ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após acertar a mão no pescoço do volante Ronald, do Fortaleza, e depois ainda ainda tentou levantá-lo, puxando-o bruscamente pela camisa.

A Procuradoria do órgão pediu imagens do lance para analisar uma possível denúncia ao atleta, mesmo que ele não tenha sido expulso no jogo pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior, que apenas o advertiu com um cartão amarelo. O juíz considerou apenas o puxão de camisa e ignorou o ato anterior, que também não foi alertado pelo VAR. "Por cometer atitude antidesportiva, levantando pela camisa seu adversário de forma brusca, com o jogo parado", disse Paulo Roberto, em súmula.

Veja o lance

Segundo o procurador Ronaldo Piacente, será verificado um possível erro de interpretação da arbitragem e pode oferecer denúncia nos próximos dias contra Fred. Caso o procedimento seja instaurado, o atacante será punido de acordo com o artigo a ser definido do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A partida

O Fortaleza venceu o Fluminense na noite dessa quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, por 2 a 0, e se manteve na quarta colocação, com 39 pontos. Já o Fluminense perdeu uma colocação e ocupa a 9ª posição da tabela, com 32 pontos.

