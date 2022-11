STJD adia julgamento do Sport por invasão de torcida e inclui Vasco na denúncia

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta quarta-feira o adiamento do julgamento do julgamento do Sport por conta da invasão de torcedores no estádio da Ilha do Retiro na partida contra o Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último dia 16. Ele estava previsto para ser realizado na quinta-feira.



O procurador do tribunal, Ricardo Piacente, já havia solicitado na terça-feira o adiamento do julgamento e a relatora do processo, a auditora Adriene Hassen, deferiu o pedido, que passa a incluir o Vasco por tumulto (artigo 257) e o goleiro Halls por praticar agressão física (artigo 254-A). Os processos serão julgados em conjunto.



Na Tabela

O adiamento do julgamento na véspera da data prevista coloca ainda mais combustível na briga pelo acesso, neste fim de semana A Série B terá pela primeira vez na era pontos corridos uma "final" na última rodada.



Ituano e Vasco são dois dos concorrentes às últimas vagas para a elite do futebol brasileiro e se enfrentam no domingo, às 18h30, em Itu, em confronto decisivo. Cruzeiro e Grêmio já garantiram o acesso.



Entenda o caso

O STJD julgará o Sport pela desordem e invasão de torcedores no gramado da Ilha do Retiro na partida contra o Vasco, no dia 16 de outubro. A equipe pernambucana saiu na frente do placar, mas o time carioca empatou aos 49 minutos do segundo tempo. Autor do gol, o atacante Raniel, que foi revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport, provocou os rubro-negros nas arquibancadas e dezenas de torcedores invadiram o gramado. O jogo foi encerrado faltando poucos minutos para o fim.

Legenda: Raniel marcou o gol do empate do Vasco e após sua comemoração, se iniciou o tumulto na Ilha do Retiro Foto: Divulgação / Vasco da Gama



Na confusão, objetos foram arremessados no gramado e um homem chegou a agredir uma bombeira que prestava socorro a um torcedor Os jogadores do Vasco correram para o vestiário. O árbitro Raphael Claus considerou que não havia segurança para retomar o jogo e encerrou a partida. A CBF emitiu nota após a partida lamentando os episódios de violência, cobrou medidas drásticas de punição ao STJD e disse que aguarda que o tribunal "atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes".



O Sport foi indiciado nos artigos 211, 213 e 205 e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. O clube pode ser punido em até 10 mandos, além ter de pagar R$ 100 mil de multa e correr o risco de perder o ponto da partida.



O cenário é incerto quanto à possível perda de pontos do Sport na decisão do STJD. O clube pernambucano alega que sete pessoas já foram autuadas e que trabalha em colaboração com as autoridades. O vice-presidente jurídico Rodrigo Guedes também vai contestar a versão do Vasco de que a delegação carioca estaria encurralada no vestiário e apresentará imagens das câmeras de segurança.



