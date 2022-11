NBA: Stephen Curry brilha e comanda vitória do Golden State Warriors diante do Cavaliers

Stephen Curry foi o grande destaque da vitória emocionante do Golden State Warriors em cima do Cleveland Cavaliers. O jogador fez 40 pontos no placar da vitória por 106 a 101. O duelo ocorreu na noite desta sexta-feira (11), em mais uma rodada da NBA. A partida foi decidida nos momentos finais. Além de decisivo no marcador, o armador deu cinco assistências, fez quatro rebotes e ainda desarmou uma vez.

A bela atuação do cestinha da partida coincide com o bom momento da equipe, que após uma fase ruim, onde sofreu cinco derrotas seguidas, emplaca agora a segunda vitória na competição e sobe para o 11º posto na Conferência Oeste.

Já o Cleveland Cavaliers não atravessa um bom momento. Depois de oito vitórias no torneio, o time do brasileiro Raulzinho já amarga a terceira derrota seguida e ocupa o quarto lugar na Conferência Leste.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, Curry levantou a torcida ao empatar o duelo com uma cesta de três a 1 min18seg do fim. Em seguida, fez uma bandeja após assistência de Kevon Looney e acertou mais um lance de três para chegar aos 40 pontos no jogo.

Pelo lado do Cavaliers, o protagonismo ficou por conta de Donovan Mitchell, que fez 29 pontos, pegou dez rebotes e serviu os companheiros com nove assistências. No entanto, a sua performance não foi suficiente para garantir a vitória na casa do adversário.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 131 x 112 Denver Nuggets

Orlando Magic 114 x 97 Phoenix Suns

New York Knicks 121 x 112 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 132 x 113 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 111 x 93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 114 x 103 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 106 x 101 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 114 x 120 Sacramento Kings

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte