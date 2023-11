Stephan Barcha conquista ouro no hipismo saltos do Pan

O Brasil é ouro no hipismo saltos dos Jogos Pan-Americanos. Stephan Barcha, que montou Chevaux Primavera Império Egípcio, brilhou nesta sexta-feira (3) em Santiago (Chile) para somar 8,06 pontos perdidos.

A prata ficou com Kent Farrington, montando Landon, pelos Estados Unidos, e o bronze com outro norte-americano, Mclain Ward, montando Contagious.

“Hoje é um dia muito especial, que não dá para esquecer e está na história. A Primavera é uma égua incrível e sempre tentei levá-la da melhor forma possível”, declarou Stephan Barcha, que, entre outros títulos, foi bicampeão brasileiro sênior top 2020/2021 (rendimento máximo), mantendo também sua performance nos principais GPs do país em 2022.

Disputa

Com faltas de outros favoritos como dos norte-americanos McLain Ward e Laura Kraut que vinham com menos de uma falta na liderança da competição após as duas qualificativas anteriores, Stephan e Primavera tornaram a cumprir um percurso perfeito e mesmo com leve toque na última vertical, pôde comemorar o ouro em seu primeiro Pan-americano. A dupla de ouro totalizou 8,06 pontos perdidos (pp), incluindo sua pontuação do primeiro dia e dois percursos zerados na Copa das Nações, quando o Brasil arrematou bronze.