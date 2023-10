SSPDS, Secretaria de Esportes e times cearenses criam comitê de segurança para eventos esportivos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Secretaria dos Esportes (Sesporte) anunciaram, com a participação da diretoria dos três principais clubes cearenses e da Federação Cearense de Futebol (FCF), a criação de um comitê intersetorial de segurança para eventos esportivos no Ceará. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (2), na Arena Castelão.

Para o secretário da SSPDS, Samuel Elânio, a criação desse comitê é uma oportunidade de estreitar, cada vez mais, os laços com os clubes cearenses, que estão intrinsecamente mais próximos dos torcedores.

“Esse comitê vai fortalecer o trabalho de inteligência direcionado a essas situações. Vamos criar um fluxo de informação, com maior rapidez, para que as nossas inteligências trabalhem com mais base para qualificar, cada vez mais, essas prisões e abordagens, evitando qualquer problema que essas pessoas, por ventura, possam causar antes, durante ou no pós-jogo”, explicou o gestor.

O secretário dos Esportes, Rogério Pinheiro, ressaltou que esse encontro foi articulado pela SSPDS. E pontuou a importância do diálogo. “É muito importante que os clubes, que possuem essa relação direta com as torcidas e com os torcedores, alimentem esse comitê com as informações necessárias”, disse.

Os representantes das Forças de Segurança do Ceará citaram as cinco prisões recentes, suspeitas de envolvimento em um confronto registrado entre torcidas organizadas. As capturas aconteceram nos bairros Benfica, Parangaba e Itaperi. Durante os trabalhos policiais, duas armas de fogo, munições e drogas também foram apreendidas.

O delegado geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, afirmou que aqueles que cometem atos criminosos devem ser separados dos torcedores.

“Essas pessoas serão combatidas com todo o rigor. A nossa Polícia Civil está focada. Estamos com o DIP [Departamento de Inteligência], Draco [Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas] e DHPP [Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa] focadas nesse tipo de trabalho. A criação desse canal proposto vai subsidiar as informações para as inteligências”, detalhou.

Já o coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Savyo, afirmou que o comitê intersetorial será fundamental para a estratégia de policiamento planejada pela corporação nos eventos esportivos. “Esse somatório com as inteligências e os clubes é fundamental para o trabalho ostensivo, realizado pela Polícia Militar, para limitar os conflitos dentro e fora dos estádios, preservando os torcedores e a sociedade em geral”.

O coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Cláudio Barreto, ressaltou que a corporação está disponível para contribuir com os trabalhos do comitê. “Colocamos nossas equipes em todos os locais para, em caso de algum conflito, nossas guarnições agirem rapidamente. O intuito aqui, é fortalecer essas ações integradas”, pontuou.

Os presidentes dos três principais times cearenses: Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Fortaleza Esporte Clube, ressaltaram a sinergia entre os times, reforçando que a rivalidade só deve existir em campo, durante as partidas. Fora do campo, segundo eles, deve prevalecer a união entre os torcedores e, de forma institucional, com as diretorias dos clubes, Sesporte e FCF.

“O importante é o futebol, o lazer dos torcedores e das crianças que vem para o estádio. Confiamos muito no trabalho da Segurança Pública. E isso é importante para nós, enquanto Federação, clubes ou Sesporte. Nós fazemos o espetáculo em campo, por ter confiança no trabalho das Forças de Seguranças”, finalizou o presidente da FCF, Mauro Carmélio.

Ainda participaram da reunião: o coronel comandante-geral adjunto do CBMCE, Wagner Alves Maia; o comandante do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque/PMCE), tenente-coronel PMCE, Eduardo Landim; o coordenador de Inteligência (Coin) da SSPDS, Nelson Pimentel; o delegado diretor do DIP da PC-CE, Edvando França; o assessor da Assessoria de Inteligência (Asint/PMCE), tenente-coronel PMCE Contardo; e os presidentes dos times Ceará, Ferroviário e Fortaleza, João Paulo Silva, Anderson Maia e Marcelo Paz, respectivamente.