Sporting x Manchester City pela Liga dos Campeões: confira ao vivo

Nesta terça-feira (15), a bola vai rolar para Sporting e Manchester City, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida ocorre no Estádio de Alvalade, às 17h, em Lisboa.

Atuando longe de casa, o time comandado por Pep Guardiola é favorito à vitória, mas esbarra no Sporting, que terminou a primeira fase da competição na vice-liderança do grupo C, com nove pontos.

Ficha técnica

Local da partida: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal.

Data: 15/02/2022 (terça-feira).

Horário: 17h (de Brasília).

Transmissão: Space (TV fechada) e streaming HBO MAX.

Prováveis escalações

Sporting: Adan; Porro, Inacio e Fedal; Esgaio, Palinha, Santos e Nunes; Tabata, Sarabia e Paulinho. Técnico: Rúben Amorim.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Zinchenko; Fernandinho, Gündogan e Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

