Sporting x Arsenal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sporting e Arsenal entram em campo nesta quinta-feira (9), às 14h45 de Brasília, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), para disputar a partida de ida das oitavas de final da UEFA Europa League 2022/23, a Liga Europa.

O Sporting disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe portuguesa terminou na terceira colocação do Grupo D, garantindo assim vaga na segunda fase da Liga Europa. Nesta fase, o Sporting eliminou o Midtjylland, da Dinamarca. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e o Sporting venceu por 4 a 0 no jogo da volta.

Já o Arsenal disputou a fase de grupos da Liga Europa. A equipe inglesa terminou na liderança do Grupo A da competição, garantindo vaga direta para as oitavas de final da Europa League. No Campeonato Inglês, os Gunners estão na liderança, com cinco pontos de vantagem para o Manchester City, o segundo colocado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting: Adan; Diomandé, Coates, Goncalo Inacio; Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos ; Edwards, Pedro Gonçalves, Paulinho. Técnico: Rúben Amorim.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

SPORTING X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Data: 09/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 14h45 (de Brasília)

Árbitro: Tobias Stieler (ALE)