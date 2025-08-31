Sport x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 22ª rodada da Série A
Sport e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
O Leão da Ilha vem de derrota para o Palmeiras por 3x0 em São Paulo e está na lanterna com 10 pontos.
Já o Vasco, vem de derrota para o Corinthians por 3x1 e está na 17ª colocação com 19 pontos.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Prime Video.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera e Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)