Sport x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Jogada
Legenda: O Vasco da Gama visita o Sport pela Série A
Foto: Matheus Lima/Vasco

Sport e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Leão da Ilha vem de derrota para o Palmeiras por 3x0 em São Paulo e está na lanterna com 10 pontos.

Já o Vasco, vem de derrota para o Corinthians por 3x1 e está na 17ª colocação com 19 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Prime Video.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera e Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Jogada

Sport x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

