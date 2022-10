Sport x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Sport entra em campo neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), contra o Vasco, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

A partida é encarada como decisão para ambas equipes. O Vasco ocupa a 4ª colocação, com 55 pontos, e pode encaminhar o acesso à Série A do Brasileirão em caso de vitória, enquanto o Sport, ocupando a 6ª colocação, com 52 pontos, segue na briga para chegar ao G4 da Série B.

Para o confronto, o técnico Jorginho deve promover alterações no time vascaíno, devido à suspensão de Léo Matos e a lesão de Edimar. Já o treinador Claudinei Oliveira, deve colocar quatro atacantes contra o cruz-maltino.

Onde assistir

A partida será transmitida na TV Globo, no SporTV e no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Sport: Saulo; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Juba e Labandeira; Vágner Love e Gustavo Coutinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

Vasco: Thiago Rodrigues; Miranda, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo. Técnico: Jorginho.

Sport x Vasco | Ficha Técnica

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 16/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA-SP)

