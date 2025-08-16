Sport x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Sport e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste Sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Leão da Ilha é o 20º colocado com 9 pontos, mas vem de vitória diante do Grêmio fora de casa por 1x0, a primeira na Série A.

Já o Tricolor Paulista, é o 7º colocado com apenas 28 pontos e venceu o Vitória na rodada anterior, por 2x0 no Morumbis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere, Cazé TV, e Record

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

São Paulo

Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem

Arbitro: Lucas Paulo Torezin - PR

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas - PR

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG