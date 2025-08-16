Sport x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 20ª rodada da Série A
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Sport e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste Sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
O Leão da Ilha é o 20º colocado com 9 pontos, mas vem de vitória diante do Grêmio fora de casa por 1x0, a primeira na Série A.
Já o Tricolor Paulista, é o 7º colocado com apenas 28 pontos e venceu o Vitória na rodada anterior, por 2x0 no Morumbis.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere, Cazé TV, e Record
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
São Paulo
Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem
Arbitro: Lucas Paulo Torezin - PR
Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR
Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas - PR
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG
Assuntos Relacionados