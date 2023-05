Sport x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sport e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (17), às 20h de Brasília, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), para disputar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

O Sport, nono colocado da Série B do Brasileirão, eliminou o Coritiba na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival paranaense por 5 a 3 no placar agregado. O São Paulo, décimo colocado do Brasileirão, desbancou o Ituano na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival paulista por 1 a 0 no placar agregado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Theyre, Sabino e Victor Gabriel; Ronaldo e Fabinho; Edinho, Jorginho e Luciano Juba; Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

SPORT X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 17/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)