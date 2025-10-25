Sport x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
Sport e Mirassol se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
O Leão da Ilha é o último colocado com apenas 17 pontos e vem de derrota para o Internacional por 2x0 no Beira-Rio.
Já o time paulista é o 4º com 52 pontos e vem de vitória diante do São Paulo por 3x0.
ONDE ASSISTIR
Record, Premiere e da CazéTV.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SPORT
Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
MIRASSOL
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura, Danielzinho Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem:
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ)