Sport x Juventude pela Série A: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Sport e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Pernambuco, em confronto que coloca frente a frente equipes que brigam na parte de baixo da tabela.

Os donos da casa, em situação muito mais preocupante, com apenas 20 pontos somados, tentam chegar à segunda vitória consecutiva, após surpreender o Grêmio em Porto Alegre na última rodada.

O técnico Gustavo Florentín tem dois desfalques para partida. O volante João Igor e o atacante Neílton estão no departamento médico. Se vencer, o Sport pode colar no primeiro time fora da zona do rebaixamento, atualmente o Santos com 24 pontos.

Já o Juventude vem também de um bom resultado, um empate contra o Palmeiras fora de casa. O técnico Marquinhos Santos não tem desfalques, e uma vitória pode colocar o time à frente da chamada 'zona da confusão'.

Palpites

Prováveis escalações

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero (Rafael Forster) e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Capixaba, Marcos Vinícios e Roberson (Ricardo Bueno) Técnico: Marquinhos Santos.

Sport: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo; Everaldo e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín

Ficha técnica

Jogo: Sport x Juventude (Série A do Campeonato Brasileiro 2021 – 24ª rodada)

Data e hora: Quarta-feira, 06 de outubro de 2021 – 19h (Brasília)

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro), em Recife (PE)

Transmissão: Premiere

