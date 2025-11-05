Diário do Nordeste
Sport x Juventude na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:41)
Jogada
Legenda: Lucas Lima, jogador do Sport, durante jogo contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2025
Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Sport está na 20ª colocação, somando 17 pontos em 30 jogos. Já o Juventude ocupa atualmente a 19ª posição, com 26 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Taliari.

SPORT X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
