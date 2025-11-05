Sport x Juventude na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão
Daniel Farias

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Sport está na 20ª colocação, somando 17 pontos em 30 jogos. Já o Juventude ocupa atualmente a 19ª posição, com 26 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Taliari.
SPORT X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA
- Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
