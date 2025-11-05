Sport x Juventude na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Sport está na 20ª colocação, somando 17 pontos em 30 jogos. Já o Juventude ocupa atualmente a 19ª posição, com 26 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Taliari.

SPORT X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA